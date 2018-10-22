تسريب لقطات جديدة للنجم خواكين فينيكس من موقع تصوير فيلم "جوكر"
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:46 مأحمد جمال أحمد
نشرت شركة ورنور بروز للإنتاج لقطات جديدة للنجم خواكين فينيكس من موقع تصويره فيلم الجوكر، والذي يجسد به فينيكس شخصية ألد أعداء الرجل الوطواط.
وكانت قد منحت شركة الإنتاج الأمريكية الضوء الأخضر للبدء في تصوير العمل السينمائي المنتظر، والذي يتوقع له نجاحا ضخم.
وسيكون خواكين فينيكس خامس ممثل يجسد هذه الشخصية بعد كيفين كوستنر والراحل هيث ليدجر وجاريد ليتو.
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