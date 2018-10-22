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رسميا.. الزمالك يطلب التعاقد مع ثنائي المصرية للاتصالات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:48 م
رسميا.. الزمالك يطلب التعاقد مع ثنائي المصرية للاتصالات
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أحمد الهواري
 

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك عرضا رسميا لنادي المصرية للاتصالات للتعاقد مع الثنائي يوسف علي ظهير ايسر الفريق البالغ من العمر 19 عاما وإسماعيل الليثي صانع الألعاب البالغ من العمر 18 عاما.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع الثنائي بعد تألقهما مع الاتصالات خلال الفترة الماضية وحسم الصفقة في ظل منافسة أكثر من نادي للتعاقد معهما ومنهم الأهلي.

وراقب الزمالك الثنائي بصورة جيدة في الفترة الماضية أرسل فاكسا لإدارة الاتصالات يطالب بتحديد المقابل المادي لبيع لاعبيه.

المزيد عن: يوسف علي الزمالك الاتصالات إسماعيل الليثي أخبار الزمالك
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