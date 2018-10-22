قتلى وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثى مصرعهم، اليوم الإثنين، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمني، جنوبى شرق محافظة تعز.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" قوله عن مصدر ميدانى، إن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من المليشيا التسلل باتجاه مواقع فى نقيل مديرية الصلو.

وأوضح العقيد أن المليشيا حاولت التسلل باتجاه النقيل من عدة اتجاهات إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولات،مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيا وتدمير عدد من الأليات التابعة لها.