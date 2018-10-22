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عاجل.. إنتر ميلان يعلن مدي خطورة إصابة ناينجولان

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:44 م
عاجل.. إنتر ميلان يعلن مدي خطورة إصابة ناينجولان
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وكالات
 
أعلن نادي إنتر أنّ لاعب الوسط راديا ناينجولان قد يغيب لعدة أسابيع تبدأ من مواجهة مستضيفه برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال مباراة ميلان أمس الأحد.

 وانضم ناينجولان البالغ من العمر 30 عاماً إلى إنتر قبل انطلاق الموسم قادماً من روما مقابل 38 مليون يورو (44 مليون دولار).

وأصيب اللاعب في الشوط الأول خلال التحام مع الأرجنتين لوكاس بيليا لاعب وسط ميلان.  

وقال انتر في بيان: "الفحوص أكدت إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، سيتم إعادة تقييم حالة لاعب الوسط في الأسابيع المقبلة".

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