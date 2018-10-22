الذهب يتراجع عند التسوية مع صعود الأسهم الأسيوية

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع الأداء القوي للدولار الأمريكي، وصعود الأسهم الأسيوية.





وجاء هبوط المعدن الأصفر مع صعود العملة الأمريكية في ظل هبوط اليورو والجنيه الإسترليني وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الموازنة الإيطالية والبريكست.





كما تأثر المعدن سلبياً بتعافي الأسهم الآسيوية بقيادة البورصة الصينية والتي سجلت أكبر مكاسب يومية منذ عامين ونصف.





وتلقت الأسهم الصينية الدعم من تعهدات حكومية بتخفيض الضرائب إلى ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي.





وكانت أسعار المعدن الأصفر قد سجلت مكاسب خلال الأسبوع الماضي نتيجة للتقلبات القوية في أسواق الأسهم العالمية.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 1224.60 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3% إلى 1222.20 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% إلى 95.971.