الأهلي يتدرب على ركلات الجزاء في الجزائر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتدريب علي ركلات الجزاء خلال مران الفريق اليوم على ملعب ٨ مايو بمدينة سطيف الجزائرية.





وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، على تخصيص فقرة لركلات الجزاء في نهاية المران شارك فيها جميع اللاعبين.





ويستعد الأهلي لمباراة وفاق سطيف الجزائري غدًا الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيف



