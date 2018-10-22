إسرائيل تفرج عن مدير مخابرات القدس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن مدير مخابرات ضواحى القدس العقيد جهاد الفقيه.

وقال مدير الوحدة القانونية فى نادى الأسير المحامى جواد بولس، فى تصريح مساء اليوم، إن قرار الإفراج عن العقيد الفقيه جاء بعد جهود تواصلت منذ يوم أمس، رغم قرار تمديد توقيفه الذى صدر عن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال فى "عوفر" لمدة ثلاثة أيام.

وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت العقيد الفقيه فى العشرين من الشهر الجاري، بالقرب من بلدة الجديرة.