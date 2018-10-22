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عمرو عبدالحميد: حفاوة استقبال "السيسي" بروسيا جعلتنا كمصريين نشعر بالفخر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:41 م
عمرو عبدالحميد: حفاوة استقبال السيسي بروسيا جعلتنا كمصريين نشعر بالفخر
الإعلامي عمرو عبد الحميد
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رقية جمال
 
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن الانطباعات الإيجابية مستمرة حتى الآن عن زيارة الرئيس السيسي لموسكو، بسبب نتائجها، مشيرًا إلى أن زيارة السيسي لا تشبه أي شيء من قبل.

وأضاف "عبد الحميد"، لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، أن السيسي تم استقباله بحفاوة كبيرة، والزيارة شهدت خطوات من الجانب الروسي لم نكن نتوقعها، ووجدنا تصريحات من مسؤولين روس تعبر عن حفاوة الاستقبال، ووجدنا كلمات رائعة منهم عن خطاب الرئيس، وحفاوة الاستقبال للرئيس جعلتنا كمصريين نشعر بالفخر.

وتابع أن الروس مشهور عنهم التحفظ في استقبال الأجانب، والرئيس بوتين معروف عنه التأخر عن وقته في لقاء أي رئيس أجنبي، ولكنه مع السيسي اختلف الأمر، وقام معه بجولة ودية في سوتشي قبل اللقاء الرسمي.

وأكد أن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الملقب بصقر الدبلوماسية الروسية، أخبره أن زيارة السيسي تاريخية، وجعله الأمر يشعر بالفخر بأنه مصري، مضيفًا: "قارنت بين زيارة السيسي والاستقبال الفاتر للرئيس المعزول محمد مرسي لروسيا، عندما استقبله بوتين برئيس مدينة سوتشي، ولم يستقبله أي مسؤول روسي كبير".

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