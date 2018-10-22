عاجل.. رئيس الوزراء يستقبل نظيره البلغاري بمطار القاهرة





يأتي ذلك في مستهل زيارته لمصر والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وبلغاريا في مختلف المجالات خاصة التجارية والاقتصادية حيث تعد مصر من أكبر الشركاء التجاريين لبلغاريا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.





وسيجرى خلال الزيارة تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق مصالح شعبي البلدين الصديقين.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمطار القاهرة اليوم، بويكو بوريسوف، رئيس وزراء بلغاريا.