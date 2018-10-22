مورينيو: سانشيز لن يتواجد أمام يوفنتوس.. واليونايتد ظهر خلال المباراتين الماضيتين









أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على أنه يركز بشكل كبير على فريقه ولا يفكر في ريال مدريد في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن فريقه يتحسن باستمرار وظهر ذلك خلال المباراتين الماضيتين.





ويلتقي مانشستر يونايتد مع يوفنتوس، يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وقال مورينيو، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ريال مدريد؟ أنا أفكر بمانشستر يونايتد فقط، أريد البقاء هنا لليوم الأخير من عقدي، لا أريد الإجابة عن أسئلة الصحفيين الإسبان، فجميع أسئلتهم عن ريال مدريد وكريستيانو رونالدو".





وتابع حديثه: "شعرت بفخر كبير باللاعبين، وتتملكنا مشاعر إيجابية لأننا لعبنا بشكل جيد يوم السبت ضد تشيلسي، إنه شعور جيد قبل خوض مباراة كبيرة".





وأضاف: "من الواضح أننا نعلم أن مباراة الغّد كبيرة ونحن مستعدون تمامًا من أجلها".





وتحدث مورينيو عن مارسيال، قائلًا: "أعتقد أن مارسيال مثل باقي الفريق، نلعب بشكل جيد، ومارسيال يلعب بشكل جيد، من الأسهل على الأفراد اللعب بشكل جيد عندما يلعب الفريق ككل".





وأكمل: "أليكسس سانشيز لن يكون متوفرًا للقاء يوفنتوس غدًا، الشكل الحقيقي للفريق ظهر خلال المباراتين الماضيتين وسنحاول الاستمرار على ذلك".



