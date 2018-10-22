داعيه سلفي: "النقاب" من الشرع وحرية شخصية

قال الشيخ سامح عبد الحميد، داعية سلفي، تعقيبًا على مطالبة النائب محمد أبو حامد، بحظر النقاب بالمؤسسات العامة للدولة، إن "أبو حامد" أبرز الأشخاص الذين سعوا لهدم الأزهر، وشيخ الأزهر السابق سيد طنطاوي لم يصرح بأن النقاب عادة كما يردد "أبو حامد".



وأضاف "عبد الحميد"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن النقاب من الشرع وحرية شخصية، والنائب أبو حامد حاول من قبل هدم الأزهر واندهش من استناده للمشيخة الآن، مؤكدًا أن رأي شيخ الأزهر السابق في النقاب شخصي ولم يتم تنفيذه.



وتابع أن الجرائم لا تقتصر على النقاب، ويمكن استخدام عمليات التجميل في الإجرام، وعليها يجب منع مراكز التجميل، مضيفًا: "أبو حامد ليس فقيهًا، والنقاب من الدين، وفي حالة منع النقاب، فكل سيدة تضع ماسك على وجهها بقى".

