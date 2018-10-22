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المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يختتم استعدادته لمواجهة الصين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:35 م
المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يختتم استعدادته لمواجهة الصين
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عمر عبد العزيز
 

أنهى المنتخب السعودي تحت 19 عاما لكرة القدم، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة المنتخب الصيني غدًا، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عاما.


ويستهدف المنتخب السعودي الشاب تحقيق الفوز الثاني له في مرحلة دور المجموعات، ليضع قدمًا في دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.


وحقق الأخضر الفوز الأول له في البطولة، بعد الفوز على المنتخب الماليزي يوم السبت الماضي بثنائية مقابل هدف.

المزيد عن: كورة رياضة المنتخب السعودي الصين
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