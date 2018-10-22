المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يختتم استعدادته لمواجهة الصين

أنهى المنتخب السعودي تحت 19 عاما لكرة القدم، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة المنتخب الصيني غدًا، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عاما.





ويستهدف المنتخب السعودي الشاب تحقيق الفوز الثاني له في مرحلة دور المجموعات، ليضع قدمًا في دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.



