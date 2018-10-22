كول كورة - مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر مباراة أرسنال وليستر سيتي coolkora





يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي نظيره فريق ليستر سيتي في الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين الموافق 22-10-2018، حيث يسعي فريق أرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري حصد الانتصار اليوم وإسعاد جماهير الجانرز في اللقاء المقام على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال في لندن الإنجليزية .



معلومات عن المباراة:

يدخل فريق أرسنال مباراته أمام ضيفه فريق ليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الاقتراب بشكل أكبر من صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويسعى نادي أرسنال للمنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، إضافة إلى المنافسة أيضاً على جميع الألقاب الأخرى والتي تتمثل في لقب الدوري الأوروبي، وأيضاً كلاً من لقب كأس الإتحاد الإنجليزي وأخيراً لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

ولم ينجح فريق أرسنال منذ ذلك الموسم في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على الرغم من اللاعبين الأكثر من رائعين الذي لعبوا لصالح الفريق اللندني طوال هذه السنوات الماضية، إلا أن الفشل دائماً ما كان يُلاحق فريق أرسنال مما جعل جماهير نادي أرسنال تنسى طعم الفوز بالألقاب.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق ليستر سيتي في هذه المباراة، وخاصة في ظل عدم قدرة فريق الثعالب على المنافسة على أي لقب في الموسم الحالي، مما سوف يجعل فريق ليستر سيتي يخوض المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق، وهو ما يجعله مرشحاً لتقديم مباراة كبيرة أمام أرسنال.

كول كورة - مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر مباراة أرسنال وليستر سيتي coolkora



موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم الأثنين 22-10-2018 في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، ويسبق المباراة استديو تحليلي عملاق بقيادة محمد سعدون الكوراي ومحمد أبو تريكة وطارق الجلاهمة لتحليل المباراة منذ البداية وحتي النهاية في لقاء حصري على بي إن سبورت الرياضية المشفرة ولكن سوف نقوم بنقل المباراة على موقع الفجر الرياضي اليوم مجاناً، قمة ينتظرها جماهير أرسنال بشكل عام والجماهير المصرية بشكل خاص لمتابعة محمد النني لاعب وسط أرسنال والمنتخب المصري في لقاء يستضيفه ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال في لندن.

التشكيل المتوقع:

سيخوض فريق أرسنال مباراة اليوم بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / أرون رامسي / مسعود أوزيل / تشاكا.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

كول كورة - مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر مباراة أرسنال وليستر سيتي coolkora