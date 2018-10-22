أحمد موسى يكشف دور مطران دير سانت كاترين في نصر أكتوبر

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن دور مطران دير سانت كاترين في نصر أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك منح مطران دير سانت كاترين الجنسية المصرية والحصانة الدبلوماسية، لأنه كان يوناني.



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن المخابرات المصرية أقامت بدير سانت كاترين قبل نصر أكتوبر 73 لمدة 3 سنوات ولم يعلم الإسرائيليين بتواجدهم.



ولفت إلى أن القائمين على الدير لهم دور كبير في نصر أكتوبر، منوهًا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات منح نجمة سيناء لمطران دير سانت كاترين.



وتابع: "مكتبة الدير تحتوي على 6 آلاف مخطوط وتعد ثاني أهم مكتبة على مستوى العالم".

