المؤبد لـ 3 أشخاص حاولوا خطف طالب جامعي بالشرقية (صور)

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد مصطفى، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، حكمها في القضية رقم 1470 جنايات منيا القمح لسنة 2018.



وعاقبت المحكمة 3 أشخاص حاولوا خطف طالب جامعي وطلب فدية مالية من أسرته بقرية "العزيزية" بالسجن المؤبد لكلٍ منهم.



تعود أحداث القضية لشهر مايو الماضي، عندما تمكن عدد من أهالي قرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، من إحباط محاولة خطف طالب جامعي من أمام منزله بالقرية.



وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مامور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغًا من "محمود عادل السيد" 21 سنة، طالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق، مُقيم بقرية "العزيزية"، يفيد بأنه أثناء عودته إلى منزله بالقرية فوجيء بسيارة تقف فجأة أمام منزله وترجل منها ثلاثة أشخاص مُلثمين، بحوزة أحدهم بندقية آلية، وحاولوا خطفه، إلا أنهم لاذوا بالفرار فور استغاثته بأهالي القرية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين.



وتبين أن مرتكبي الواقعة كلًا من "أحمد.م.ع" 24 سنة، عامل بشركة بترول، نجل عم والد المجني عليه، و"عبدالله.ع.ح" و"أحمد.س.س" فكهاني، مُقيمين جميعهم بقرية "العزيزية"، وتم ضبطهم وبحوزة الثالث بندقية آلية مطموسة الأرقام، وبها 12 طلقة لذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، وأنهم اتفقوا على خطف المجني عليه لطلب فدية مالية من والده، وتحرر عن ذلك المحضر 32006 جُنح منيا القمح لسنة 2018، وتم التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها المتقدم.