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"أبوحامد" عن مطالبته بحظر النقاب: "الأزهر قال أنه عادة وليس عبادة"

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:32 م
أبوحامد عن مطالبته بحظر النقاب: الأزهر قال أنه عادة وليس عبادة
محمد أبوحامد
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رقية جمال
 
قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الأزهر الشريف قال إن النقاب عادة، وليس فرضًا وحسم الجدل حوله، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منع ارتداء النقاب في الكليات.

وأضاف "أبوحامد"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن المفتي السابق علي جمعة، قال إن النقاب عادة من العادات، والنقاب يستغل في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية مثل خطف الأطفال.

وتابع: "من وقت لآخر أحاول تحريك المياه الراكدة لمنع ارتداء النقاب في إطار مراجعة الأفكار الدينية المغلوطة، والأمر ليس قانونًا، ولكن يكون من خلال قرار لرئيس الوزراء".

وأوضح أن النقاب ليس عبادة ولا فريضة وهذا رأي الأزهر ودار الإفتاء، والدولة لم تنفذ قرار حظر النقاب في 2009 خوفًا من المتشددين.
المزيد عن: نقاب محمد أبوحامد فضائية عبادة عادة الأزهر
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