ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد موسى: أجداد "أردوغان" سرقوا العهدة المحمدية من دير سانت كاترين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:27 م
أحمد موسى: أجداد أردوغان سرقوا العهدة المحمدية من دير سانت كاترين
طباعة
داليا الحسين
 
طالب الإعلامي أحمد موسى، الإنتربول الدولي واليونسكو بإعادة العهدة المحمدية المسروقة من قبل أجداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، مشيرًا إلى أن الأصل منها موجود في تركيا والنسخة في مصر.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن أجداد طيب أردوغان سرقوا العهدة المحمدية من دير سانت كاترين، معلقًا: "الأتراك لما يروحوا مكان بيسرقوا ويدمروا الدول".

المزيد عن: مصر دير سانت كاترين توك شو اخبار مصر أردوغان أحمد موسى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 9:11:31 PM