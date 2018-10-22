أحمد موسى: أجداد "أردوغان" سرقوا العهدة المحمدية من دير سانت كاترين

طالب الإعلامي أحمد موسى، الإنتربول الدولي واليونسكو بإعادة العهدة المحمدية المسروقة من قبل أجداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، مشيرًا إلى أن الأصل منها موجود في تركيا والنسخة في مصر.



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن أجداد طيب أردوغان سرقوا العهدة المحمدية من دير سانت كاترين، معلقًا: "الأتراك لما يروحوا مكان بيسرقوا ويدمروا الدول".



