رونالدو: لست مهووسا بالجوائز الفردية





أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، أنه ليس مهووسًا بالجوائز الفردية ولا يصب تركيزه عليها مشيرًا إلى أنه يسيرمع اليوفي بشكل جيد.





وقال رونالدو عن عدم الفوز ببعض الجوائز الفردية: "أنا لا أركز على الجوائز الفردية أنا لست مهووسًا بها، لقد سار عملي على مدار الشهرين الأخيرين مع يوفنتوس بشكل جيد".





وتابع نجم اليوفي: "لقد سار تأقلمي مع الفريق بشكل جيد، وفزت بالكثير من الألقاب، لذا لا توجد مشكلة".





ويستعد فريق يوفنتوس لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد مانشستر يونايتد، غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وستكون المواجهة على ملعب أولد ترافورد.



