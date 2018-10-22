أمازون تطلق تحديث جديد لجعل لمساعدها الشخصى أكثر ذكاءًا

أطلقت شركة أمازون تحديث جديد لمساعد الصوتى الشخصى الخاص بها "اليكسا"، يهدف إلى جعله أكثر ذكاءًا هدوءا، ووفر التحديث الجديد وضع يحمل اسم Whisper Mode يتيح للمساعد الصوتى الموجود على جهاز "إيكو" الحفاظ على مستوى الصوت عند الحاجة.





إذ يسمح للجهاز بتقليل حجم صوت المساعد بذكاء عندما "تهمس" عند طب شيئا ما، وهذا التحديث يأتى ذلك ردًا على شكاوى من العملاء مفادها أن صوت المساعد الشخصى "أليكسا" يتسبب فى استيقاظ الأطفال والحيوانات الأليفة فى المنزل.





ومن المقرر أن تمنع ميزة "الهمس" الجديدة المساعد من الاستجابة للأمر بصوت مرتفع للغاية بشكل غير متوقع فى حالات الهدوء، وتستخدم بدلاً من ذلك صوتًا أكثر لطفاً.



