أليجري: مواجهة مانشستر يونايتد صعبة للغاية.. وهذه خطتي للمباراة

شدد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، مباراة الغد ستكون صعبة، لأن مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق قوي من الناحية البدنية، وعلى فريقه أن يقدم كل ما لدينا.





وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه للشياطين الحمر: "مباراة الغد ستكون بمثابة اختبار هام للفريقين خاصة في هذه المرحلة".





وواصل: "لقد فكرت بالفعل في اللعب بمهاجم بخصائص مختلفة عن تلك التي يمتلكها ماندجوكيتش حتى قبل أن يتعرض للإصابة".





وتابع: "سنلعب بأربعة لاعبين في الدفاع، في منتصف الملعب يجب أن يكون عددنا مصل عددهم".





وأتم أليجري قائلا: "بيرنارديسكي لاعب واعد وسيكون مستقبل الكرة في العالم وفي إيطاليا



