ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أليجري: مواجهة مانشستر يونايتد صعبة للغاية.. وهذه خطتي للمباراة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:22 م
أليجري: مواجهة مانشستر يونايتد صعبة للغاية.. وهذه خطتي للمباراة
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
 
شدد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، مباراة الغد ستكون صعبة، لأن مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق قوي من الناحية البدنية، وعلى فريقه أن يقدم كل ما لدينا.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه للشياطين الحمر: "مباراة الغد ستكون بمثابة اختبار هام للفريقين خاصة في هذه المرحلة".

وواصل: "لقد فكرت بالفعل في اللعب بمهاجم بخصائص مختلفة عن تلك التي يمتلكها ماندجوكيتش حتى قبل أن يتعرض للإصابة".

وتابع: "سنلعب بأربعة لاعبين في الدفاع، في منتصف الملعب يجب أن يكون عددنا مصل عددهم".

وأتم أليجري قائلا: "بيرنارديسكي لاعب واعد وسيكون مستقبل الكرة في العالم وفي إيطاليا

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 9:11:31 PM