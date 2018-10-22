صانع ألعاب الأهلي يرفض الرحيل





أبدى ناصر ماهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، رفضه فكرة الرحيل عن الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وتلقى ماهر عدة عروض من أندية الدوري لكنه متمسكًا بالبقاء وإثبات وجوده مع الأحمر، على الرغم من عدم اعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون عليه.





وكان الجهاز الفني للأهلي قد استبعد ناصر ماهر بسبب مشاركته في إحدى مباريات كرة القدم الخماسية، وذلك قبل لقاء الذهاب أمام وفاق سطيف الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.



