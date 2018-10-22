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الرئيس الكاميرونى بول بيا يفوز بولاية سابعة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 07:07 م
الرئيس الكاميرونى بول بيا يفوز بولاية سابعة
بول بيا
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وكالات
 

فاز الرئيس الكاميرونى بول بيا بولاية سابعة لرئاسة البلاد الواقعة غربى إفريقيا.

 

وقالت شبكة "إيه بى سي" نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين، إن بيا فاز بحصوله على أكثر من 71 بالمائة من الأصوات، متغلبا على منافسه مرشح المعارضة موريس كامتو بفارق كبير حيث حصل على 14 بالمائة من الأصوات.

 

وكانت السلطات الكاميرونية قد نشرت، فى وقت سابق اليوم، عددا من الجنود فى المدن الرئيسية قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، كما حظرت الحكومة كل مسيرات المعارضة.

 

وشهدت الانتخابات الرئاسية التى جرت فى السابع من الشهر الجارى نسبة مشاركة ضعيفة فى المناطق الناطقة باللغة الانجليزية بعد أن فر ما يقرب من ربع مليون شخص من القتال بين الانفصاليين الناطقين بالانجليزية وقوات الأمن.

 

المزيد عن: بول بيا انتخابات الكاميرون الكاميرون الرئيس الكاميروني بول بيا
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