تحت شعار "مؤتمر كل أطباء مصر".. الأشعة التداخلية تتواصل مع الصحة والتعليم العالي والسياحة

بدأت إدارة مؤتمر MEET Symposia السنوي بالاستعدادت الخاصة للدورة الثالثة "يناير 2019" لهذا الحدث العالمي الذي يقام تحت شعار "مؤتمر كل أطباء مصر"، حيث بدأ التواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان لطلب رعاية وضم المؤتمر إلى مظلة الوزارة، كما تم التواصل مع وزارتي التعليم العالي والسياحة ليكونوا ضمن الداعمين للحدث الذي يهتم بتطوير الطرق العلاجية دون التدخل الجراحي باستخدام الأشعة التداخلية، وبتنظيم ورش عمل ومحاضرات علمية وبرنامجا تدريبيًا للأطباء خلال أيام المؤتمر.





وأكد الدكتور وائل سعد، أستاذ الأشعة التداخلية ورئيس قسم الاشعة التداخلية بجامعة "ميتشجان" أنهم مع محاولات التشجيع على التطور في استخدام الطب وأهمية عدم اللجوء إلى التدخل الجراحي كحل وحيد ونهائي للعديد من المشاكل مع التطور الذي يحدث في مجال الأشعة التداخلية في مختلف أنحاء العالم، ولكن إقامة المؤتمر في مصر بحضور عدد كبير من الأطباء من كل مكان في العالم فرصة كبيرة للترويج السياحي، وهو ما يتيح فكرة الاهتمام بسياحة المؤتمرات التي أصبحت منتشرة مؤخرًا في العالم، وأضاف "سعد" أنه تم دعوة أيضًا عمداء كليات الطب في مصر "جامعة عين شمس، المنصورة، قصر العيني، الإسكندرية، القوات المسلحة، والمعهد القومي للأورام"، وذلك بالإضافة إلى دعوة رؤساء الجامعات المصرية الكبرى "القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، وعين شمس" هذا إلى جانب نخبة كبيرة من الأطباء المصريين وطلاب الجامعات المصرية.





بينما أشار الدكتور أحمد كامل عبدالعال، أستاذ الأشعة التداخلية ورئيس قسم الأشعة التداخلية بجامعة "ألاباما" أن المؤتمر الدولي الذي يقام سنويًا للأشعة التداخلية في مصر تحت اسم MEET Symposia، يُصنف من قبل الخبراء في الولايات المتحدة بأنه من أكبر خمسة مؤتمرات من نوعها عالميًا والأبرز في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يضم ورش تدريبية للأطباء على أيدي أطباء متمرسين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من خبراتهم، فنحن نقوم بنقل التجارب والخبرات الأجنبية إلى مصر لاستغلالها فى هذه المراكز والمستشفيات، ولذلك كان من الضروري التواصل مع هذه الوزارات حتى يتم التفاعل بشكل كبير من أجل الصالح العام، خاصة وأن المؤتمر يهتم بالتعليم الجامعي والطب والسياحة فهو بمثابة مؤتمر شامل يمكن استغلاله في الترويج لفكرة سياحة المؤتمرات فى مصر التي يعتمد عليها الكثير من الدول الأجنبية في الدخل وزيادة العملة الصعبة.





وأضاف كامل أن مؤتمر MEET Symposia يعتمد على الأفكار الشبابية التي يدعمها بشكل كبير الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن فكرة المؤتمر والقائمين على تنظيمه من الشباب المصريين.





الجدير بالذكر أن المؤتمر شارك في دورته الثانية "يناير 2018" ١١٠ أساتذة متخصصين في علوم الأشعة التداخلية، من 19 دولة، من قارات العالم الخمس، الولايات المتحدة، وكندا، فرنسا، وألمانيا، والدنمارك، وبلجيكا، والبرتغال، ومن الدولة العربية والشرق الأوسط، مصر وتونس والعراق وتركيا والسعودية والأردن والكويت، ومن وأثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وسنغافورا، كما شارك من مصر52 أستاذا للأشعة التداخلية من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والمنصورة، بالإضافة إلى معهد الأورام ومعهد الكبد وكلية الطب العسكرية ومستشفيات القوات المسلحة.



