تعرف على أكثر أنواع السيارات تكلفة لشركات التأمين (فيديو)

تعد شركات التأمين الخيار الأول لمالكي السيارات، عندما تتعرض سياراتهم لعطل ما أو حادث، إلا أن هناك أنواعاً من السيارات ترتفع تكلفة صيانتها بالنسبة لشركات التأمين.





قائمة السيارات المكلفة لشركات التأمين

تربعت سيارات مرسيدس "SL-Klasse" و"S 65 AMG" و"G-Klasse" على رأس القائمة التي نشرتها شركة " ألفا" الروسية بأنواع السيارات التي تعتبر مكلفة لشركات التأمين.

ويتراوح سعر سيارات مرسيدس ما بين 10 إلى 13 مليون روبل، أي ما يعادل من 150 إلى 196 ألف دولار، بما يضعهم في أوائل قائمة السيارات التي تكلف شركات التأمين في صيانتها.





سيارات مكلفة لشركات التأمين

وتضمنت القائمة أيضاً سيارات "Mercedes-Benz AMG G63"، والتي يبلغ سعرها 150 ألف دولار تقريباً، والتي جاءت في المرتبة الرابعة بالقائمة، أما سيارات "Rolls-Royce Wraith" و"Porsche Cayenne Turbo" فقد جاءت في المرتبة الخامسة من القائمة.

كما جاءت سيارات "Mercedes-Benz Actros 3341 AK"، ضمن قائمة السيارات المكلفة لشركات التأمين، بالإضافة إلى سيارات الفئة الخامسة والسابعة الجديدتين من ماركة بي إم دبليو، والتي تتراوح أسعارها ما بين 60 إلى 130 ألف دولار تقريباً.







