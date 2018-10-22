البورصات الأوربية تتراجع بالختام مع ترقب الازمة الإيطالية

خيم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب تطورات الأزمة الإيطالية وإعلان نتائج أعمال الشركات.





وتأثرت البورصات الأوروبية سلباً نتيجة للتوترات المتعلقة بالموازنة الإيطالية، خاصة مع تعهد حكومة روما بالالتزام بخطط الإنفاق الخاصة بها وعدم إجراء تعديلات عليها.





وتراجع سهم "فيليب موريس" بنحو 8.7% ليكون من الأسوأ أداءً في المؤشر الأوروبي، بينما ارتفع سهم "فيات" ليكون ضمن أكبر الرابحين بمكاسب 3%.





ويضع المستثمرون أعينهم على نتائج أعمال الشركات، وأعلنت "ريان إير" عن تسجيلها أرباحاً بأقل من التوقعات خلال الربع الثاني من عامها المالي الحالي، ورغم ذلك صعد السهم بأكثر من 4%.





وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4% إلى 359.7 نقطة، وانخفض "فوتسي" البريطاني بنحو 0.1% مسجلاً 7042.8 نقطة.





كما تراجع "داكس" الألماني بنسبة 0.3% إلى 11524.3 نقطة، فيما انخفض "كاك" الفرنسي" إلى 5053.3 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 0.6%.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.1466 دولار.