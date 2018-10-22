مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-10-2018 دور نصف نهائي منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:50 م
مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-10-2018 دور نصف نهائي منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا
سلط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين ناديي وفاق سطيف الجزائرى والأهلى المحدد لها غدًا الثلاثاء بملعب "8 مايو"، بولاية "سطيف" الجزائرية، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال افريقيا.
سلط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين ناديي وفاق سطيف الجزائرى والأهلى المحدد لها غدًا الثلاثاء بملعب "8 مايو"، بولاية "سطيف" الجزائرية، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال افريقيا.
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مباراة الأهلي ووفاق سطيف ستحظى بمشاهدة ممتعة في مصر والجزائر والوطن العربي، نظرا لشعبية الفريقين الكبيرة، وخاصة الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كانت آخر بطولة توج بها المارد الأحمر عام 2013، بقيادة محمد يوسف، القائم بأعمال مدير الكرة الحالي، حيث كانت آخر بطولة إفريقيا توج بها النجم المصري محمد أبو تريكة.
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تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الدور قبل النهائي، في تمام الساعة 21:00 مساء (توقيت العاصمة المصرية القاهرة)، 23:00 مساء (توقيت دولة الإمارات العربية)، 22:00 مساء (توقيت مكة المكرمة)، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7، ويعلق على اللقاء كل من عادل خلو ومحمد الكواليني، بث مباشر مباراة الأهلي VS وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.
وفاق رياضي سطيف Vs الأهلي.
البطولة : دوري أبطال أفريقيا (نصف نهائي).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 7 .
الملعب : ملعب 8 ماي 1945 .
المعلقين : محمد الكواليني + عادل خلو .
نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (2-0) وفاق رياضي سطيف.
موعد المباراة :
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون،، كان قد فاز في موقعة الذهاب على وفاق سطيف بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تألق الثنائي وليد سليمان وإسلام محارب صاحبي الهدفين، والتي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة، مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر.
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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف
مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD7.
كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف على الانترنت وبجودة عالية من خلال beIN CONNECT.
مشاهدة الاهلى ووفاق سطيف بث مباشر| شاهد Al Ahly الآن مباشر| بث مباشر مباراة الاهلي في افريقيا بدون تقطيع
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