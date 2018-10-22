مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-10-2018 دور نصف نهائي منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا



سلط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين ناديي وفاق سطيف الجزائرى والأهلى المحدد لها غدًا الثلاثاء بملعب "8 مايو"، بولاية "سطيف" الجزائرية، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال افريقيا.



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مباراة الأهلي ووفاق سطيف ستحظى بمشاهدة ممتعة في مصر والجزائر والوطن العربي، نظرا لشعبية الفريقين الكبيرة، وخاصة الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كانت آخر بطولة توج بها المارد الأحمر عام 2013، بقيادة محمد يوسف، القائم بأعمال مدير الكرة الحالي، حيث كانت آخر بطولة إفريقيا توج بها النجم المصري محمد أبو تريكة.