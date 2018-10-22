مقتل جندي من "الناتو" وإصابة 2 آخرين في أفغانستان

قتل جندي ضمن قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأصيب اثنان آخران بعد أن أطلق عنصر أمن أفغاني النار عليهم غربي البلاد، بحسب بيان لبعثة الحلف في أفغانستان، اليوم الاثنين.

وقال البيان: "قُتل عضو خدمة بالدعم الحازم في مقاطعة هيرات اليوم وأصيب عضوان آخران من أعضاء فريق الدعم الحازم في الحادث"، مضيفا "تشير التقارير الأولية إلى أن أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية ارتكب الهجوم".

وبحسب مصادر إعلامية محلية، وقعت الحادثة في مديرية شيندند في هيرات، حيث يوجد قاعدة جوية لتدريب الطيارين، كما تم اعتقال مطلق النار، وهو من الكوماندوز "قوات النخبة"، من قبل القوات الأجنبية.

وكان قد قتل 11 شخصا، على الأقل، يوم الأحد، في انفجار عبوة ناسفة وضعت داخل سيارة مدنية، في مديرية اتشين بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.