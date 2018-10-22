أحلام تطلب مساعدة جمهورها لشراء سيارة بسعر خيالي.. تعرف على التفاصيل

بشكل مفاجئ، طالبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي متابعيها على السوشيال ميديا بمساعدتها لشراء سيارة جديدة فخمة وسعرها خيالي.





ونشرت احلام على تطبيق "انستجرام" مقطع فيديو لزوجها رجل الاعمال القطري مبارك الهاجري، خلال تواجده في احد معارض السيارات الجديدة، ويظهر فيه وهو يعرض سيارة مرسيدس يبلغ ثمنها ما يقارب 200 الف دولار، ويقول: "الله يستر لتكون ام فاهد تريدها".





وعلقت أحلام على المقطع بطرافة قائلة: "منشنوا مبارك وقولوله ام فاهد تسلم عليك وتقول وحشتها وكذا يعني تظبطوني عنده، انا ما بدي السيارة الاً مش عاجبتني، بس انا بدي اياها بصوت صالح ولد بو صالح"، وارفقت معه ايموجي طريفة من بينها وجه يبكي بشدة مع هاشتاغ "ابيها" (اريدها).





وتفاعل الجمهور مع المقطع بكثافة، وتم التعليق عليه بشكل واسع، ونفذ المتابعون طلب أحلام، حيث انهالت على الهاجري التعليقات التي أثنت على علاقة الحب المميزة التي تجمع بينهما، طالبين منه شراء السيارة الجديدة لأم فاهد في أسرع وقت ممكن.





من جهة ثانية، تواصل احلام التحضير لألبومها الجديد، حيث تقوم بإختيار أغنياتها وتسجيلها في الاستديو، رغم انشغالها في صفحتها الالكترونية "بوتيكي" التي تواصل الاعلان عن منتوجاتها عبر صفحاتها على السوشيال ميديا.