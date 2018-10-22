تقاصيل اجتماع رئيس "إفريقية النواب" مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في أول اجتماع لها مع اللجنة.



وأشادت الوزيرة بدور اللجنة، وأعربت عن أملها أن تعمل اللجنة بجانب الوزارة لدعم الدور المصرى في الدول الأفريقية، كما دعت أعضاء اللجنة لحضور منتدى أفريقيا المقرر عقده في شهر ديسمبر 2018 بشرم الشيخ، واستعرضت خلال الاجتماع جهود الوزارة في دعم وتنمية الاستثمار في أفريقيا خاصة مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.



ومن جانبه أكد النائب طارق رضوان، أن وزارة الاستثمار هي أهم وزارة لتحرك اللجنة داخل أفريقيا، وأن الأيام المقبلة سوف تشهد تعاون مثمر وبناء بين اللجنة والوزارة من خلال العمل على دعم كبار وصغار المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار داخل أفريقيا وتقوية الروابط والعلاقات، مشيرًا إلى أن توجه الدولة المصرية في الوقت الحالي يقوم على الشراكة والمساهمة بين كافة الأطراف وعلى إعادة ترتيب الأوراق للعودة مرة أخرى للدور الريادى في أفريقيا.