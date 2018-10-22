"كيف نجد المدرسة المناسبة لأولادنا".. أهم فقرات "القاهرة اليوم"

يفتح برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، في تمام الساعة التاسعة والنصف عددا من الموضوعات الاجتماعية والفنية والثقافية والعلمية أهمها كيف نجد المدرسة المناسبة لأولادنا؟.





وفي الجزء الثاني من الحلقة يستضيف البرنامج فريق روبرت مصري للكشف عن الألغام فاز بمسابقة دولية. وفي الجزء الثالث يناقش القاهرة اليوم كيف فاز فريق كلية هندسة بجامعة عين شمس بمسابقة رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع.





وفي ختام فقرات البرنامج يستضيف الإعلامي جمال عنايت، الكاتب عمرو حسني للحديث عن هل تعود اللهجة المصرية لأفلام ديزني.





يذكر أن برنامج القاهرة اليوم ، من تقديم كلا من الإعلامي جمال عنايت وبثينة توكل، إدوارد، واشراف فهيمة أحمد وإخراج محمد عاطف.



