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"الزراعة" تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:56 م
الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس
الدكتور حامد عبدالدايم
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الارتفاع الذي شهدته أسعار البطاطس سينخفض، بمجرد طرح العروة الجديدة في الأسواق.

وأشار "عبدالدايم"، خلال ااتصال هاتفي مع فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن بحلول منتصف شهر ديسمبر سيعود سعر البطاطس لمتوسطه الطبيعي، منوها بأن أسعار الخضروات ترتفع عند نهاية العروة.

وأوضح أن كميات البطاطس المخزنة ليست كبيرة ولهذا ارتفع سعر البطاطس، لافتا إلى أنهم سيقومون بحملات للتأكد من عدم تخزين البطاطس في الثلاجات لمنع الاحتكار.
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