عاجل.. صحفي كويتي يُفجر مفاجأة صادمة حول حليمة بولند.. والأخيرة تؤكدها

كشف الصحفي نايف الشمري في تغريدة على موقع "تويتر" عن عودة الاعلامية الكويتية حليمة بولند إلى زوجها الاول، بعد سنوات على انفصالهما.





ووجه الشمري التهنئة لحليمة بعودة لم شمل اسرتها، لافتا الى انها "تستاهل كل خير".





ونشر الشمري مجموعة من الصور لحليمة التي بدت في غاية السعادة والارتياح مع زوجها الذي حمل طفلتيه اللتين لبستا موديل الفستان نفسه بألوان مختلفة، وتظهر ملامحهما بشكل واضح.





وشكل هذا الخبر صدمة للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وان بولند تزوجت لفترة قصيرة لا تتجاوز الشهرين هذا العام من المحامي عبد الرازق العنزي ثم اعلنت انفصلهما وعودتها عن الاعتزال.





وأكدت بولند الخبر في تصريحات صحفية، وقالت إنها ستكشف كافة التفاصيل قريباً.