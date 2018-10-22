وزير التموين: رئيس الوزراء ذلل كافة العقبات لإنشاء مناطق لوجيستية بالمحافظات (فيديو)

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مفهوم المنطقة اللوجيستية ينقسم لشقين الأول حكومة توفر الأرض يكون موضعها له شأن تجاري واقتصادي ومرافق أساسية، والشق الثاني هو المستثمر ليدفع العمل في الإنشاءات والمُشغل لتوفير فرص العمل.



وأضاف وزير "مصيلحي" خلال كلمته بحفل وضع حجر أساس أول منطقة لوجيستية بدمنهور بالبحيرة، قائلا: لذلك يجب أن يكون هناك العديد من المناطق اللوجيستية وأسواق للجملة والنصف والجملة ومنافذ توزيع، ولكن للأسف لا نعرف الآن سوي منافذ التوزيع، وإنشاء المنطقة اللوجيستية بدمنهور هي خطوة حقيقية لنقل موضوعي لمفهوم التجارة الداخلية.



واختتم وزير التموين كلمته، قائلا: كانت من أوائل أعمال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء هي إنشاء المناطق اللوجيستية بمحافظات الجمهورية، وقام بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، كما أسند مجموعة من الاستثمارات إلي هيئة المجتمعات العمرانية لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار.



جدير بالذكر أن مشروع المنطقة اللوجيستية بدمنهور هو الأكبر خارج نطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية على غرار المراكز التجارية الكبرى والمشروع مقام على مساحة 96 فدان ويشمل سوق تجارى وأماكن مطاعم وأماكن مخصصة للأسواق المفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية ومشتملاتها ومراكز خدمة بالإضافة إلى إنشاء فندق وملاعب رياضية واستراحات وكل ما يلزم العاملين بالمشروع من وسائل معيشية وترفيهية.