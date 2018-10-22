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أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 22/10/2018

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:48 م
أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 22/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقرت أسعار الذهب  خلال تعاملات اليوم الاثنين، لليوم الرابع على التوالى، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 611 جنيهًا. 

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 524 جنيهًا، وعيار 24 عند 698 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 4888 جنيهًا.
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