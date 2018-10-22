أمن الإسماعيلية يضبط أخطر 3 من مروجي المخدرات بالقنطرة شرق



كان اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخلية لآمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط المتهم " محمود. م. ح. ج" 33 عامًا عاطل" مقيم المدينة الجديدة – دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته 21 لفافة من نبات البانجو المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، والمتهم " فرج. ع. م. ع" 18 عامًا عاطل" مقيم عزبة ناصر– دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 3.5 كيلو جرام، ومبلغ مالي 110 جنيه، وهاتف محمول، والمتهم " السيد محمد محمد حماد " 33 عامًا عاطل" مقيم أبوصبيح – دائرة مركز القنطرة بحوزته 65 قرص مخدر، ومبلغ مالي 50 جنيه و2 هاتف محمول.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة القنطرة شرق من إلقاء القبض علي أخطر 3 من مروجي المخدرات متلبسين بكمية من نبات البانجو والأقراص المخدرة.