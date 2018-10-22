"الزراعة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار الطماطم

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة إن أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض وستقل الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن سعرها يختلف من منطقة إلى أخرى؛ وهذه مشكلة تواجه المستهلك.



وأكد "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن أسعار الطماطم ستنخفض خلال الأيام المقبلة مع بداية توريد المحصول الجديد.

