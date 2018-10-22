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العبادي: يجب الحفاظ على حيادية المؤسسة الأمنية والعسكرية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:41 م
العبادي: يجب الحفاظ على حيادية المؤسسة الأمنية والعسكرية
حيدر العبادي
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وكالات
 

 

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، أهمية الحفاظ على حيادية المؤسسة الأمنية والعسكرية ورفض تدخل الأحزاب فيها، مشيرا إلى أن النصر الذي تحقق عراقي وبأياد عراقية.

 

وقال العبادي، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن "هدفنا كان تحرير الإنسان قبل الأرض، وإن العراقيين انتصروا بوحدتهم وتماسكهم وقضينا على خرافة داعش، وتحقق الانتصار بأيادٍ عراقية ونحن نفتخر بأن العراقيين هم من هزموا الدواعش والدول ساعدت العراق لأنها كانت تخشى من تمدد داعش إليها".

 

وأوضح العبادي، "أننا لن نسمح للآخرين بأن يعودوا بنا للوراء فقواتنا البطلة فخر للبلد والمواطن وتجربتها في قتال الدواعش تدرس في العالم"، وشدد على ضرورة "الاستمرار بالعناية بعوائل الشهداء، وبالجرحى لأن تضحياتهم حققت الانتصار الكبير على الإرهاب". جاء ذلك خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع ولقائه بالقادة العسكريين.

 

وقال العبادى إن "رجال الشرطة يواصلون التخلص من السلاح المنتشر ومخازن السلاح فضلا عن قيامهم بسحب أي سلاح خارج الدولة ومواجهة الفساد دون خوف".

 

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد في وقت سابق، وجود جماعات استغلت الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابى لتخزين السلاح من أجل تهديد الدولة.

المزيد عن: دخول العراق حيدر العبادي العراق الجيش العراقي
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