محافظ الدقهلية يبحث إزالة التعديات على بحيرة المنزلة (صور)

عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث إزالة التعديات على بحيرة المنزلة بحضور اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، والقيادات الأمنية وشرطة للمسطحات المائية ومسئولي هيئة الثروة السمكية.



وأكد شاروبيم، على ضرورة إزالة التعديات على البحيرة باعتبارها من أهم أولويات الدولة لإقامة عدد من المشروعات التنموية والقومية، موضحًا أنه لن تتم إزالة اي وحدة سكنية قبل توفير مساكن بديلة لأصحابها، وشدد على أن ما نقوم به من إزالات إنما يأتي في إطار تنفيذ مشروعات خدمية، وأضاف أن الدولة تضع المواطن على قمة أولوياتها.



ومن جانبه أكد اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، أن جهاز الشرطة يقوم بعمل حصر دقيق للتعديات حتى لا نقوم بازالات عشوائية وتأتي خطواتنا بعد دراسة الأمنية اللازمة.



حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي، السكرتير العام، اللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المساعد، رؤساء مراكز ومدن المطرية والجمالية والمنزلة، عدد من مديري الإدارات.