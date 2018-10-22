وعد السعودية تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية (صور)

وصلت النجمة السعودية وعد، لمطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في زيارة قصيرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.

خرجت وعد من صالة كبار الزوار وكان في استقبالها الـ DJ العالمي ياسر الحريري وميمي المنشاوي وعدد من الأصدقاء المقربين.

ومن المقرر أن تقوم وعد خلال فترة زيارتها للقاهرة بتسجيل أغنيتين الأولى بعنوان "كاس العذاب"من كلمات فضل الرواي، لحن شادي البنان وتوزيع أسامة عبد الهادي.

أما الأغنية الثانية بتحمل أسم "أول كلامي" كلمات أحمد سامي، لحن أحمد راجح وتوزيع أسامة عبد الهادي .. والأغنيتين هندسة صوتية لـ خالد رؤوف وإنتاج أمازون ياسر الحريري و ميمي المنشاوي.

كما تحل وعد مساء يوم الأربعاء المقبل ضيفة ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الابراشي على فضائية ON E .. بالإضافة الى تعاقدها على احياء حفلين لليلة رأس السنة 31 ديسمبر المقبل داخل فندقي فيرمنت نايل سيتي وسميراميس والتنظيم لأمازون ياسر الحريري.