أعشاب لتقوية الجهاز العصبي.. تعرف عليها

تتميز عشبة الهندباء بمفعولها لزيادة الطاقة، ويمكن استهلاكها كالشاي، والجزر والكرفس، والعسل، أما جوز الطيب فهو منبه ومحفز قوي، لتقوية الجهاز العصبي.





وزيت الزعفران مفيد لحالات الضعف, وهو يعمل كمقو للجهاز العصبى المركزي, وشراب التفاح الخالي من الكحول تأثيره جيد.





ويمكن استهلاك كميات متساوية من بذور القرع والخيار والشمام بعد أن تقشر وتدق و تذاب في السكر, وذلك بأخذ ثلاث ملاعق كل يوم, معروف كذلك إن استخدام مستحلب بذور القرع فعال فى علاج تضخم البروستاتا عند كبار السن وما ينتج بسببه من اضطرابات.





أما طريقة عمل المستحلب فتكون بأخذ مقدار حفنة من البذور الطازجة وتنزع عنها قشورها وتدق لهرسها, ثم يضاف إليها الماء الساخن بدرجة الغليان بنسبة فنجان واحد لكل 20 جراماً من البذور, وبعد انتظار عدة دقائق يحلى بالعسل ويشرب ساخناً.



