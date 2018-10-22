"يوم الدين" يمثل مصر في مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته الـ23

أعلن دكتور عبد الحق منطرش رئيس مهرجان الرباط لسينما المؤلف أنه تم أختيار الفيلم المصري يوم الدين للمخرج أبو بكر شوقي لتمثيل مصر داخل المسابقة الرسمية لمهرجان الرباط لسينما المؤلف في دوته ال23 والتي سوف تقام في الفترة مابين 16 نوفمبر و22 نوفمبر بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.





هذا ويعتبر فيلم يوم الدين هو أول فيلم روائي يتعرض لمشاكل مرضي الجذام وهو قصة حقيقية عاشها المخرج أثناء تصويره لفيلم وثائقي في مستعمرة الجذام بمنطقة أبو زعبل.





وقد شارك الفيلم بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي وإيضا مهرجان الجونة السينمائي والذي فاز فيه بجائزة سينما من أجل اﻷنسانية.





يوم الدين من تأليف وأخراج وأنتاج أبو بكر شوقي بمشاركة المنتجة دينا أمام ومنتج مشارك محمد حفظي.