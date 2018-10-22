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"الترجمة في المؤتمرات الدولية" ندوة بكلية اللغة والإعلام الأكاديمية العربية.. غدًا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:25 م
الترجمة في المؤتمرات الدولية ندوة بكلية اللغة والإعلام الأكاديمية العربية.. غدًا
عزة أحمد هيكل
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أحمد رمضان متولي
 

تنظم كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ندوة بعنوان "الترجمة في المؤتمرات الدولية" يحاضر فيها المترجم الفوري الدولي جمال الطحان، غدا الثلاثاء الثانية عشرة صباحًا بقاعة مسرح الكلية، بحضور دكتور عزة أحمد هيكل عميدة الكلية وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من الطلاب والطالبات.

 

تأتي هذه الندوة في إطار الموسم الثقافي للكلية والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على النماذج المضيئة والناجحة في شتى المجالات لنقل خبراتهم العلمية والعملية للطلاب.

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