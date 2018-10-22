المصري يروي قصة الساحرة الكونغولية

حكي محمد الشملة عضو مجلس إدارة النادي المصري عن تفاصيل الموقف الصعب الذي تعرض له الفريق البورسعيدي في مقر اقامته بالكونغو على هامش منافسات العودة لدور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية .

وقال الشملة في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على راديو اون سبورت اف ام ان البعثة فؤجئت مساء الأمس بتواجد ساحرة كونغولية في الفندق واتت لممارسة اعمال سفلية وشعوذة هو ما استفز البعثة وطلبنا من السفارة المصربة التدخل وابعادها وهو ما حدث بالفعل.