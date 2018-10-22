النفط يتخطى حاجز الـ 80 دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل يوم الاثنين نتيجة القلق بشأن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية والغرب قبل أسبوعين من تطبيق العقوبات الأمريكية التي قد توقف إمدادات النفط الإيراني، بحسب ما قالته وكالة رويترز.





وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم إنه لا نية لدى المملكة لفرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث في 1973 لكنها تركز على زيادة الإنتاج لتعويض تراجع الإمدادات من دول أخرى من بينها إيران.





وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا. وأضاف أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن حليفتها الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى.





وفي الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 45 سنتا إلى 80.23 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا إلى 69.43 دولار للبرمي، وفقًا للوكالة.





ويبدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الرابع من نوفمبر ويعتقد محللون أن إمدادات تصل إلى 1.5 مليون برميل ستكون مهددة بالتوقف.





وفي يونيو اتفقت أوبك على تعزيز المعروض لتعويض التعطيلات المتوقعة في صادرات إيران.





لكن وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز تشير إلى أن أوبك تجد صعوبة في زيادة المعروض إذ ترفع السعودية الإمدادات لكن في مواجهة انخفاضات بأماكن أخرى.