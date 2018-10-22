الليلة.. أحمد فؤاد يكشف كواليس مباراة الأهلي ووفاق سطيف والمصري وفيتا كلوب ببرنامج "الجولة العربية"

يقدم الإعلامي المصري احمد فؤاد، فى العاشرة مساء اليوم من برنامج "الجولة العربية " تغطية خاصة لمباراة الدور قبل النهائى بدورى أبطال إفريقيا بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائرى والتى تقام فى السادسة مساء غدا الثلاثاء، وتغطية خاصة من ملعب المباراة واستعراض مشوار الفريقين وشرح الجوانب الخططية والفنية للمباراة.

كما يقدم تغطية خاصة لمباراة فيتا كلوب الانجولى والمصرى البورسعيدى فى الدور قبل النهائى لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي تقام في السادسة مساء الأربعاء.

كما يتناول البرنامج تغطية خاصة للدوريات العربية واهم الأهداف والنجوم خلال الأسبوع، بالإضافة الى تغطية خاصة لكافة البطولات القارية الكبرى، وبطولة الأندية العربية الأسيوية والإفريقية، ويستضيف البرنامج نخبة من نجوم كرة القدم المصرية والعربية.

يذاع برنامج "الجولة العربية" فى العاشرة مساء اليوم الاثنين على شاشة بقناة bein sports 1.