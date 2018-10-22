يلا شوت HD مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم 23-10-2018 بث حي أون لاين يوتيوب HD بدون تقطيع

أرسنال وليستر سيتي LIVE LIVE بث مباشر أون لاين ONLINE ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، تابع بث مباراة أرسنال وليستر سيتي من إستاد الإمارات ودقيقة بالدقيقة على الفجر الرياضي لحظة بلحظة.





أرسنال vs ليستر سيتي يتم قياس ليستر سيتي (بث مباشر على الهواء والتلفزيون عبر الإنترنت) في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات يوم الاثنين من الساعة 2:00 ظهرًا. (الوقت بيروفي) وبواسطة انتقالالفجر الرياضي لمشاهدة كرة القدم الحية مثل هذه اللعبة ، لديك بدائل مختلفة لتدفق الخدمة وقنوات التلفزيون التي سنقدمها أدناه مثل بي ان سبورت المشفرة والتي تتاح عبر الفجر الرياضي في بث حي ومباشر بشكل مجاني في موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، 9:00 مساءاً بتوقيت مصر ،10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ،10:00 مساءاً بتوقيت الأردن ،10:00 مساءاً بتوقيت سوريا ،10:00 مساءاً بتوقيت لبنان ،10:00 مساءاً بتوقيت العراق .





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موعد المباراة عالميا آرسنال vs ليستر سيتي





2:00 بعد الظهر - بيرو وكولومبيا وإكوادور (DirecTV)

2:00 مساءً - المكسيك (Sky Sports)

2:00 مساءً - الولايات المتحدة (نيويورك +1 ، واشنطن +1 ، فلوريدا +1 ، نيفادا -2) (NBCSN ، Telemundo)

4:00 مساءً - الأرجنتين والبرازيل وشيلي وباراغواي (DirecTV)

9:00 مساءً - إنجلترا (Sky Sports) ، إسبانيا (Movistar +) ، ألمانيا (DAZN) ، فرنسا (RMC) ، إيطاليا (Sky Sports)





بعد أن تخطى ثماني جولات، يقع أرسنال في المركز الخامس بجدول الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة ويصل إلى خط توتنهام وتشيلسي بالفوز ضد "الثعالب"، مجرد نقطتين خلف المتصدر مانشستر سيتي وليفربول.





لقد وصل "المدفعجية" إلى اللقاء لأنهم فازوا بمزيد من الالتزامات والنقاط في أكتوبر أكثر من أي مجموعة أخرى من مسابقة الدوري الإنجليزي تحت إشراف Unai Emery الإسباني.





بالإضافة إلى ذلك ، لم يخسر فريق لندن مباراة واحدة على أرضه أمام ليستر ، الذي عانى من 11 هزيمة متتالية في آخر زياراته إلى استاد الإمارات المهيب.





ليستر ، في أكثر من ذلك ، هو أكثر هبوطاً من المنطقة العالية للتصنيف الإنجليزي ، في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.





ومع ذلك ، فإن الكادر بقيادة الفرنسي كلود بويل على استعداد لكسر الإحصائيات بانتصار في لندن ، حيث لم يتم فرضه منذ مارس 2017 ؛ بعد الفوز اثنين من آخر ثلاثة تحديات له كزائر.





التشكيل المتوقع أرسنال vs ليستر سيتي





آرسنال: لينو ، بليرين ، مصطفي ، هولدينج ، مونريال ، توريرا ، إكسهاكا ، أوزيل ، رامزي ، أوباميانج ، لاكازيت.





ليستر سيتي: شميشيل ، أمارتي ، إيفانز ، ماغواير ، شيلويل ، نديدي ، ميندي ، ريكاردو بيريرا ، إيهناتشو ، ماديسون ، فاردي.



