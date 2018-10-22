وفاة عامل داخل منزله بعد ارتطام رأسه بحوض الحمام

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية، بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة في جثة عامل وجد داخل دورة مياه منزله ملقاة على الأرض، عن أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية، وتبين في التقرير أنه توفي إثر ارتطام رأسه بحوض الحمام، وسقط بعد ذلك مغشيًا على الأرض، ما أدى إلى وفاته.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطه المعصرة من ربة منزل يفيد بأنه خلال عودتها لمنزلها عثرث على زوجها مقتولًا داخل حمام شقتهما.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثه زوجها ملقى على الأرض، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي صدرت قرارها السابق.