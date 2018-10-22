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4 مليون أفغاني صوتوا في الانتخابات البرلمانية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:17 م
4 مليون أفغاني صوتوا في الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
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وكالات
 

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان، اليوم الإثنين، أن نحو 4 ملايين مواطن أفغاني في 32 إقليما أدلوا بأصواتهم على مدار يومين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد.

 

 

وقال رئيس اللجنة عبد البديع سيد، حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، إن 4640 مركزًا انتخابيًا فتحت أبوابها أمام الناخبين يومي السبت والأحد الماضيين، مشيرا إلى أنه تم نقل صناديق الاقتراع إلى العاصمة الأفغانية كابول.

 

وأضاف أنه تم تأسيس لجنة لفحص المخالفات التي تم الإبلاغ عنها بشأن المشكلات في استخدام النظام البيومتري في الانتخابات وعدم فتح العديد من مراكز الاقتراع والمشاكل المتعلقة بقائمة الناخبين، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بالتحقيق ومعاقبة مرتكبي المخالفات خلال يومي الانتخابات، وستقوم أيضا بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بتزوير الأصوات.

 

ودعا رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات من لديهم أدلة ذات مصداقية تدعم مزاعمهم المتعلقة بتزوير الأصوات إلى التواصل مع لجنة الشكاوى.

 

وكانت اللجان الانتخابية في أفغانستان قد أغلقت أبوابها أمس الأحد بعد الانتهاء من التصويت لليوم الثاني في الانتخابات البرلمانية التي جرت وسط أعمال عنف وفوضى شهدتها البلاد.

 

يشار إلى أن حركة طالبان قد تعهدت بمهاجمة الانتخابات البرلمانية التي تعقد للمرة الأولى منذ عام 2010، حيث لقي 36 شخصا خلال اليوم الأول من التصويت مصرعهم في نحو 200 هجوم، من بينهم 27 مدنيا، وذلك وفقا لوزير الداخلية الأفغاني أختر محمد إبراهيمي.

 

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