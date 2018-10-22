بعد تكريمه في جامعة بيروت.. سليم عساف يستعد لـ"ديو" غنائي مع نجمة مصرية

صيف حافل بالمهرجانات اختتمه سليم عسّاف بحفل ضخم في جامعة بيروت العربيّة - فرع طرابلس، تكلّل بالنجاح إذ تخلّله تكريمه كفنّان شامل.

سليم الّذي لاقت أغنيته الأخيرة "كيفو قلبِك" نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى أغنية "عالمخفي" للفنانة إليسا و"مبروك لقلبي" للفنانة كارول سماحة، يستعدّ لإطلاق "ديو" غنائي مع نجمة مصريّة سيعلن عنه في الأسابيع القليلة المقبلة كتبه ولحّنه بنفسه، ليكون باكورة أعماله باللّهجة المصريّة.