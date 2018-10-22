ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بعد تكريمه في جامعة بيروت.. سليم عساف يستعد لـ"ديو" غنائي مع نجمة مصرية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:19 م
بعد تكريمه في جامعة بيروت.. سليم عساف يستعد لـديو غنائي مع نجمة مصرية
سليم عساف
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

صيف حافل بالمهرجانات اختتمه سليم عسّاف بحفل ضخم في جامعة بيروت العربيّة - فرع طرابلس، تكلّل بالنجاح إذ تخلّله تكريمه كفنّان شامل.

 

سليم الّذي لاقت أغنيته الأخيرة "كيفو قلبِك" نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى أغنية "عالمخفي" للفنانة إليسا و"مبروك لقلبي" للفنانة كارول سماحة، يستعدّ لإطلاق "ديو" غنائي مع نجمة مصريّة سيعلن عنه في الأسابيع القليلة المقبلة كتبه ولحّنه بنفسه، ليكون باكورة أعماله باللّهجة المصريّة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 5:40:02 PM