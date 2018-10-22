فورد ستنتج سيارات "كروس أوفر" بديلة لفيوجن وفوكس في أمريكا الشمالية

قبل عدة أشهر فجرت فورد مفاجئة ضخمة عندما أعلنت انها ستتوقف عن إنتاج جميع سياراتها السيدان ما عدا موستانج في أمريكا الشمالية، وأوضحت الشركة أن هذا القرار قد يصل إلى الأسواق العالمية الأخرى في المستقبل.





يبدو أن فورد ماضية في قرارها، فقد كشفت تقارير أن الشركة وضعت خطط لإطلاق سيارات كروس أوفر بديلة لفوكس وفيوجن في أمريكا الشمالية، بالطبع سيارات الكروس أوفر الجديدة لن تكون حصرية للسوق الأمريكي الشمالي وستصل للأسواق الأخرى.



